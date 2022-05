Lydia Peeters: "Het had geen zin te blijven dromen over Spartacus". — © TV Limburg

Blijft de Vlaamse belastingbetaler achter met een kater van 100 miljoen euro na het einde van het Spartacusplan? Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vraagt zich af waar die cijferdans vandaan komt. Volgens haar heeft De Lijn tot nog toe 21 miljoen euro uitgegeven en is er 41 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuurwerken. "Dat is zeker geen weggegooid geld", zegt ze. Met Nederland hoopt ze snel tot een vergelijk te komen. De Nederlanders beweren dat Spartacus hun al 23 miljoen euro gekost heeft. In het Vlaams parlement kregen Lydia Peeters en de Vlaamse regering woensdag zware kritiek.