“Weet Vincent Kompany wel waaraan hij begint bij Burnley?”: Engelse krant drijft de druk op

Vincent Kompany is op weg om de nieuwe trainer van Burnley te worden, in de Engelse Championship na degradatie uit de Premier League. Volgens The Daily Mail wordt dat echter geen eitje.

Kompany zal niet lang werkloos zijn na zijn vertrek bij Anderlecht. De voorbije weken en dagen trokken clubs als Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach aan zijn mouw, maar het is het Engelse Burnley dat het pleit wint. Kompany’s gezin wil graag terug naar Engeland en Burnley ligt op een uurtje rijden van Manchester. Volgens bepaalde bronnen is er al een mondeling akkoord.

LEES OOK. En toen riepen ze de spelersraad samen achter zijn rug: hoe de breuk tussen Anderlecht en Vincent Kompany écht tot stand kwam

De Engelse tweede klasse is sowieso een complexe competitie met 24 teams. Promoveren is allesbehalve simpel, maar Burnley zal wel ambitieus zijn. Ondanks financiële moeilijkheden en het feit dat er liefst negen spelers einde contract zijn.

“Weet Vincent Kompany wel waaraan hij begint?”, kopt de Britse krant The Daily Mail vrijdag. “Het gedegradeerde Burnley kijkt aan tegen een exodus van spelers en ze zitten in financiële chaos. Bovendien moet het Manchester City-icoon zich nog steeds bewijzen als coach en de job op Turf Moor is voor beide partijen een risico.”

© Action Images via Reuters

De druk opvoeren, de Britten kennen er alles van. “Meer dan een paar wenkbrauwen werden gefronst in Burnley en daarbuiten toen Vincent Kompany genoemd werd als kandidaat nummer één om de nieuwe trainer van de onrustige club te worden”, klinkt het. “Kompany zal voor altijd een legendarische status hebben door zijn prestaties bij Manchester City, maar als trainer moet hij het nog allemaal bewijzen. In alle eerlijkheid: hij begon er niet aan met een makkelijke taak. Anderlecht zat in crisis en kende financiële problemen, wat leidde tot protesten. Maar velen dachten, na de aanhoudende teleurstellende resultaten, dat hij niet gemaakt was voor de slopende rol van trainer.”

The Daily Mail merkt op dat Kompany daarna betere resultaten ging boeken. “Zoals een derde plek in zijn eerste volledige seizoen als trainer, ondanks beperkte transferuitgaven. En ze gingen meer en meer de stijl van Kompany spelen. Hij kreeg ook de kans om zijn eerste prijs te winnen, maar verloor de Belgische bekerfinale tegen Gent. Hij verlaat Anderlecht dus zonder trofee. Al zal de vraag naar prijzen niet meteen in de hoofden van Burnley-fans zitten. Ze willen zo snel mogelijk terug promoveren. Hoe? Dat maakt hen niets uit.”

© BELGA

Hoofdpijn

De Britse krant stelt dat Vince the Prince bij een Burnley terechtkomt dat in een gelijkaardige situatie zit als Anderlecht destijds. “Ze kijken aan tegen financiële moeilijkheden. Door de degradatie moet de club een groot deel van een lening van 65 miljoen pond eerder terugbetalen aan eigenaars ALK Capital en verliezen The Clarets meer dan 100 miljoen pond aan tv-gelden. Bovendien houden ze zich vast voor een massale exodus van spelers. Negen van hen zijn einde contract en sterren zoals Nick Pope en Maxwel Cornet azen op een vertrek. Sterkhouders als James Tarkowski - niet lang geleden nog 50 miljoen waard - Ashley Barnes en James Cork had Kompany kunnen gebruiken, maar zullen er niet zijn als hij komt. Meteen goed voor de eerste hoofdpijn bij de Belg.”

En dus denken de Engelsen dat zowel Burnley als Kompany een gok wagen. “Voor Kompany omdat hij een job aanpakt bij een club die in de problemen zit, waardoor zijn carrière als trainer blijvende schade zou kunnen oplopen. Er zijn zonder twijfel makkelijkere jobs, met veel minder potentiële problemen. En voor Burnley omdat ze iemand onervaren aannemen zoals Kompany, gezien de enorme taak die de club wacht. Hun fans denken mogelijk dat ze beter iemand hadden aangesteld die de Championship door en door kent. Maar als Kompany slaagt in zijn opzet, dan kan hij wel eens opnieuw een standbeeld krijgen bij een Engels voetbalstadion.”

Ook bij de voetbalshow van talkSport waren ze overigens niet al te enthousiast over Vincent Kompany als trainer van Burnley.