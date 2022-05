Ondanks geruchten op sociale media: nog geen verdachte aangehouden voor ‘needle spiking’ op We R Young

In het onderzoek naar de mogelijke ‘needle spiking’ op het jongerenfestival We R Young in Hasselt zijn er nog geen concrete aanwijzingen die leiden naar een verdachte. De politie heeft een jongen -die werd aangewezen - gefouilleerd. Hij is niet aangehouden.

Het onderzoek is nog volop bezig. Zo is het zelfs nog niet duidelijk of er wel degelijk ‘needle spiking’ plaatsvond. De politie is nog bezig met de analyse van camerabeelden. Meerdere jongeren moeten nog worden verhoord en het is nog wachten op het toxicologisch onderzoek van de bloedstalen.

Op de festivalweide in Hasselt werden woensdagavond in totaal 24 mensen onwel. Er was sprake van needle spiking, waarbij slachtoffers geprikt zouden worden met al dan niet een giftige stof. Het festival werd hierdoor vervroegd stilgelegd en de slachtoffers werden onderzocht.

Op sociale media werd een jongeman met de vinger gewezen. De politie heeft hem gefouilleerd, net als zijn vrienden, maar er blijken op dit moment geen aanwijzingen te zijn die kunnen leiden tot een aanhouding. Volgens de geruchten zou de jongeman opgepakt zijn. ”Dat klopt niet”, reageert het parket. “We zijn op de hoogte van de beelden, maar de jongen is geen verdachte. Hij werd aangewezen door een van de meisjes die zich onwel voelde. Hij en zijn vriend werden gefouilleerd, maar niet aangehouden”, zegt persmagistraat Anja De Schutter in onze zusterkrant De Standaard.

Bedreigingen

De jongen die mogelijk onterecht wordt aangewezen heeft al ernstige bedreigingen gekregen. De politie is op de hoogte en zijn situatie wordt opgevolgd.

Justitie wil de zaak zo snel mogelijk ophelderen in het belang van iedereen.

