Dartsicoon dacht dat hij zoontje nooit meer zou kunnen vastpakken: “Voortaan één en geen twee steaks eten”

James Wade vreesde even voor zijn leven. Dat maakte The Machine bekend in een interview. De 39-jarige Engelsman lag onlangs drie dagen in het ziekenhuis.

Wade, met elf zeges in toptoernooien (‘majors’) bij de PDC de op twee na meest succesvolle darter ooit, had last van hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk, misselijkheid en duizeligheid. Door zijn forfait plaatste Dimitri Van den Bergh zich zonder te spelen voor de finale van de met 164.000 euro gedoteerde European Darts Open.

Pas drie dagen later verliet hij het ziekenhuis. “Mijn eerste gedachte, toen ik hoorde dat het zo erg bleek te zijn, was: ga ik mijn ongeboren zoontje ooit te zien krijgen?”, aldus Wade, die al een zoon van 3,5 jaar heeft met zijn vrouw Sammi. “Dit alles heeft me wel een schop onder m’n kont gegeven. Ik ben me gaan bedenken wat ik allemaal moet doen om mezelf op de rails te krijgen. Ik had bovendien geluk dat ik in Duitsland was, want de gezondheidszorg daar is de beste.”

© ISOPIX

Wade stond donderdag opnieuw te darten en is zeker van een plek in de finale van Premier League of Darts. Hij voelt zich opnieuw goed, mede door een aangepast dieet.

“Ik heb wat er gebeurd is gebruikt als iets positief”, stelt The Machine. “Door meteen wat gewicht te verlezen en wat gezonder te gaan leven. Het kon allemaal iets héél slecht geweest zijn, maar gelukkig was het mijn lichaam die mij een waarschuwing heeft gegeven. Van: kalm aan, jongen. Ik ga niet vier keer per maand meer eten afhalen, maar slechts één keer. En ik wil opnieuw fitter worden. Ik ben bijna 40 jaar, dus ik kan niet meer blijven doen wat ik deed toen ik 20 of 30 was. Zoals twee steaks eten als je op restaurant gaat. Pak er dan gewoon eentje, logisch niet? Lang van huis weg zijn, doet je vaak ongezond leven. Maar dat is slechts een excuus. Ik heb wat om voor te leven: een mooie vrouw, een geweldige zoon en nog een baby onderweg. Ik ben de gelukkigste darter ter wereld.”