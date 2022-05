GEMEENTERAAD. “Dit treft 106 Bocholtse gezinnen”: landbouw eist duidelijkheid in stikstofdossier

Bocholt

Stikstof: Friedo Steensels (Via) verwacht dat de gemeente snel een standpunt inneemt en haar advies inzake het stikstofdebat kenbaar maakt: “Er is geen tijd te verliezen. Het stikstofdossier bedreigt de toekomst van de Bocholtse landbouwers, de veehouderij en ook het Biotechnicum. Is er nog rechtszekerheid voor deze bedrijven?” Schepen Jan Verjans (Via) reageerde: “Dit plan treft 106 Bocholtse gezinnen, wiens toekomst en bezorgdheden we zeer ernstig nemen. Op 8 juni is er een werkvergadering met alle betrokken partijen: de gemeenteraad, de plaatselijke milieukoepel en ook de landbouwraad.”

Profploeg: Sylvia Dries (NU) pleit voor het inschakelen van de Profploeg, experten en innovatieve denkers, die bedrijvige kernen en bruisende buurten creëren. “Een gemiste kans om de uitbouw van onze deelgemeenten kosteloos te laten begeleiden.” Het idee krijgt steun van Bocholt Beleeft, al wijst de partij op tijdig evalueren en bijsturen van de lopende projecten. Schepen Lieve Theeuwissen (Via) ziet verhoogde investeringen die vandaag in uitvoering zijn: “Met de nodige inspraak van alle doelgroepen, Unizo en de inwoners, werken we stapsgewijs aan vergroening en beleving in onze kerkdorpen, zonder dure studiebureaus.”

Bijtincident: De hond die het voorbije weekend in Kaulille een vrouw verwondde, zal in de loop van komende week geëuthanaseerd worden. Dat bevestigde burgemeester Stijn Van Baelen op vraag van onafhankelijk raadslid Mia Croonen. “Op deze beslissing kom ik niet meer terug, ook niet na aandringen van dierenorganisaties”, zegt Van Baelen.

Vergeetput: Het dossier Trage wegen verloopt volgens raadslid Toon Geusens (BB) te traag. “Eén van de vele dossiers die in de vergeetput van de goedgekeurde punten verdwijnen. Er beweegt niets rond de lelijkste plek in Bocholt en ook de opleiding AED voor raadsleden schiet niet op.” Schepen Schelmans (N-VA) verwijst voor vertraging van het dossier ‘Trage wegen’ naar het studiebureau en belooft in het AED-dossier actie te ondernemen.