Trend gespot op het liefdadigheidsgala in Cannes: uitdagend zwart met een stevige streep bloot

Het filmfestival in het mondaine Cannes gaat onverminderd voort en daar hoort ook het jaarlijkse liefdadigheidsgala van de American Foundation of AIDS Research (AmfAR) bij. Redenen genoeg voor de sterren om alweer in hun dressings te duiken en ons te verbazen met adembenemende outfits. Dé trend van het moment? Zwart met een stevige streep bloot.