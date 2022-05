Loket en premie van 210 euro tegen energiearmoede in Genk: “Extra bescherming”

De stad Genk voorziet, voor financieel kwetsbare gezinnen een tegemoetkoming van 210 euro extra voor energiekosten. Nog komt er een loket waar mensen terecht kunnen met vragen over energie.

LEES OOK. Aantal sociale huurwoningen in Limburg daalt

Genk kampt al langer met veel te hoge armoedecijfers. Die dreigen nog groter te worden met de sterk stijgende energieprijzen. Om de financiële druk bij de Genkenaars, die de rekeningen niet meer kunnen betalen, voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming van 210 euro. “Hiermee willen we vooral kwetsbare gezinnen die geen beroep kunnen doen op een sociaal tarief extra beschermen”, zegt schepen voor Sociaal Welzijn Sara Roncada. “We willen hiermee voorkomen dat ze de armoede inglijden. We schatten dat het gaat om 8 à 10.000 gezinnen.”

LEES OOK. Oxfam roept beleidsmakers op tot maatregelen tegen toenemende extreme armoede

Nog gaat de stad een loket openen waar mensen terecht kunnen met vragen over hun energiefacturen. Dat zal bemand worden door medewerkers van Stebo. De welzijnsorganisatie werkt al jaren met de stad samen in de strijd tegen energiearmoede. Nog voert Stebo energiescans uit in huizen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Door ze aan te passen en te isoleren kunnen ze zo heel wat energiekosten besparen.