Mag Mark Cavendish zijn Tourdroom opbergen? “Laat ze drie keer sprinten, dan wint Fabio Jakobsen twee keer”

Met welke sprinter trekt Quick-Step Alpha Vinyl straks naar de Tour: Fabio Jakobsen of Mark Cavendish? Het is een vraag die al wekenlang wordt gesteld. Als het aan Brian Holm ligt...

“Ik weet wel dat Fabio Jakobsen op de mediadag in Calpe begin januari zei dat hij normaal gaat, maar ik heb een longlist”, zei teammanager Patrick Lefevere eind februari. “Ik antwoord vandaag niet graag op zulke vragen. Ik ben Madame Soleil niet, hé. Er kan nog zoveel gebeuren. Zie vorig jaar… De beste gaat naar de Tour en moet het dan afmaken met alle spurters in de buurt.”

In een interview met het Deense Flobikes besprak ploegleider Brian Holm de tweestrijd tussen Jakobsen (25) en Cavendish (37). Die eerste ligt al vast voor volgend seizoen, terwijl het Britse icoon einde contract is.

“Het is niet makkelijk voor Cav omdat hij voor Quick-Step rijdt”, aldus Holm, een goeie vriend van Cavendish. “We hebben namelijk al Fabio Jakobsen in dienst. Hij is de toekomst van Quick-Step. Cavendish zou een rit in de Tour kunnen winnen en daardoor het record van Eddy Merckx kunnen breken, maar dat is geen garantie. Niks is zeker in de Tour. Cav zou het zichzelf een pak gemakkelijker gemaakt kunnen hebben door vorig jaar te winnen op de Champs Elysées. Hij kreeg toen een goeie kans op ritwinst, maar verprutste het. Zo is het leven.”

En dus stelt Holm vrij duidelijk: “Ik denk dat de meeste ploegen voor Fabio zouden gaan. Laat ze drie keer tegen elkaar sprinten, dan wint Jakobsen twee keer.”

Cavendish moest in de slotrit in Parijs zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. — © BELGAIMAGE

“Ik hou van de Giro, maar het is de Tour die me heeft gemaakt tot wie ik nu ben”, zei Cavendish er recent zelf over. “Natuurlijk zou ik graag gaan… Maar ik ben een professional, dat ben ik altijd geweest, en ik doe wat het team van mij vraagt. Ik zal altijd bereid zijn om de Tour doen, maar het is niet mijn beslissing.”