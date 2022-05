60 kinderen vieren eerste communie in Koersel

Zestig kinderen kwamen op Hemelvaartsdag naar de kerk in Koersel om daar hun eerste communie te doen.

De kerk zat goed vol en het werd een fijne viering mede door het enthousiasme van de kinderen. Priester Harry en diaken Tonny gingen de viering voor. Elk kind kreeg de kans om iets te zeggen of te doen want "iedereen hoort erbij".Toen tijdens het evangelieverhaal van het verloren schaap één van de communicanten zelf een meisje naar voor bracht, werd er hier en daar een traantje van ontroering weggepinkt.Samen met enkele medewerkers van de parochie en een werkgroep van ouders proberen meester Bruno van 't Klavertje en juf Karin van SBS er elk jaar iets deugddoend van te maken. Aan de stralende gezichtjes te zien, is dit ook dit jaar weer gelukt.