Leerlingen van 6 Chemie van campus de helix maken iets lekkers van een afvalproduct

Maasmechelen

Wei is de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk. Het is een afvalproduct maar het bevat nog veel stoffen uit de melk en er kan dus nog veel mee gedaan worden. Dat is wat de leerlingen van 6 Chemie van campus de helix voor hun geïntegreerde proef uitgezocht hebben. Ze stelden de proef voor op de slotdag van ‘Wanderful Stream’, een interregionaal onderzoekproject voor Young Circulair Creatives in samenwerking met UCLL.