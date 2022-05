Nathalie Meskens op de biechtstoel na release van debuutsingle: “Da’s erg, ik weet het, maar ik probeer eraan te werken”

Ze geeft een stukje van haar eigen liefdesleven bloot in haar nieuwe single You knocked down my walls, dus dit is hét moment om haar nog wat meer nieuwsgierige vragen te stellen. Wat ze mist, wat ze stiekem doet, waaraan ze verslaafd is – en ze praat zelfs haar neus voorbij.

Waaruit haal je energie?

“Mijn kinderen. Ze kosten me natuurlijk energie door het slaapgebrek, maar ze geven me zoveel meer energie terug. Ik kan naar hen blijven kijken. Dan kriebelt mijn buik en voel ik dat ik leef.”

Waaraan ben je verslaafd?

“Zonlicht! Als de zon opkomt en de hemel is blauw, ben ik gelukkig. Elk stom probleem – iets wat kapot is in huis of iets lastigs dat ik moet regelen – lijkt opeens minder erg.”

Wat doe je als niemand kijkt?

“In mijn neus peuteren. Maar niet opeten, hé.” (lacht)

Wat is je onhebbelijke gewoonte?

“Ik staar nogal naar mensen. Samen met een vriendin op een terras zijn we net Statler en Waldorf, de commentatoren uit De Muppetshow. Dan verzinnen we de meest absurde en soms lugubere verhalen over voorbijgangers. Zo van: Zij gaat hem vannacht verdrinken in bad en dan mislukt dat.”

Welke karaktertrek zou je willen veranderen?

“Ik heb geen geduld. Als ik vind dat het te traag gaat, kan ik het niet laten om te helpen, in te grijpen of mij te moeien. Da’s erg, ik weet het, maar ik probeer daaraan te werken.”

Wat mis je in je leven?

“Niks. Ik heb zoveel: twee gezonde kinderen, een geweldig lief, fantastische familie en vrienden, noem maar op. Wat een rijkdom. Ik ben dankbaar voor wat ik heb en mag ervaren. Ik haal alles uit het leven. Ik ben van het principe: je weet nooit wanneer je laatste hartslag is, leef dus het leven.”

Wat zou jij doen als je de grote lottopot wint?

“Dat heb ik me al vaak afgevraagd. En altijd zeg ik in eerste instantie dat ik goede doelen wil steunen. Als ambassadrice van Cunina (een Belgische ngo die wereldwijd kinderen in kansarmoede helpt, red.) zou ik bijvoorbeeld de bouw van scholen financieren. Ik merk dat ik mezelf altijd op de allerlaatste plaats zet. Ik heb sowieso al alles om gelukkig te zijn.”