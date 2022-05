Emotionele Amber Heard geeft laatste getuigenis: “Ik wil gewoon dat Johnny me met rust laat”

Amber Heard getuigde donderdag dat ze getraumatiseerd is en dat ze daarom “regels” heeft om angstaanvallen te vermijden. “Mijn vrienden moeten leven met een reeks onuitgesproken regels over hoe ze me kunnen aanraken”, aldus de actrice. Ze zei ook dat ze gewoon wil dat “Johnny me met rust laat”.

LEES OOK. Waarom de advocaat van Depp net geen gat in de lucht sprong toen Heard het plots over Kate Moss had

Volgens Heard wordt ze elke dag opnieuw “lastiggevallen, vernederd en bedreigd” op sociale media sinds ze haar ex-man Johnny Depp beschuldigde van fysiek en seksueel misbruik. “Mensen willen me vermoorden en vertellen me dat. Elke dag. Mensen willen mijn baby in de microgolfoven steken. Ze vertellen me dat.”

LEES OOK. Rechter weigert Depps vraag om Heards rechtszaak te laten vallen

Ze noemde de aanvallen onderdeel van Depps belofte om haar kapot te maken. “Hij zou mijn carrière kapotmaken en mijn leven van me afnemen. De dood was de enige weg uit de relatie – en als ik weg raakte, zou hij dit met me doen. Hij beloofde me wereldwijde vernedering.” Depp gaf eerder toe in een sms’je in 2016 geschreven te hebben dat Heard “smeekte om totale wereldwijde vernedering” en dat ze het zou krijgen. Dat zei hij naar eigen zeggen omdat hij kwaad was over haar beschuldigingen.

“Zijn dreigementen om me wereldwijd te vernederen worden op dit moment werkelijkheid, voor jullie ogen en de hele wereld”, zei Heard aan de jury in de rechtbank. “De intimidatie en de vernedering, de campagne tegen mij die elke dag weerklinkt op sociale media, en nu voor de camera’s in de rechtbank – elke dag moet ik het trauma herbeleven”, zei Heard, vechtend tegen de tranen. “Misschien is het makkelijk om te vergeten dat ik een mens ben.”

Ze zei te hopen dat het proces haar stem zou teruggeven. “Johnny heeft genoeg van mijn stem afgepakt. Ik heb het recht om mijn verhaal te vertellen.”

Na zes weken van getuigenissen, waarin de vuile was van het ex-koppel werd buiten gehangen, gaat de zaak vrijdag naar de jury. Zij moeten beslissen over de aantijgingen van laster, waarvoor Depp en Heard elkaar aanklaagden.