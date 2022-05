Expo met sieraden en beeldende kunst geopend in Ursulakapel in Tongeren

De Ursulakapel in het Begijnhof in Tongeren is al 19 edities lang de vertrouwde tentoonstellingsruimte voor Lambert Thys, kunstsmid zilveren sieraden met een personal touch.

Tijdens elke editie combineert hij zijn zilveren sieraden met beeldende kunst, al vele jaren doet Wies Stassen mee met keramiek en beeldhouwwerken in verschillende formaten en technieken. Ditmaal doet voor het eerst Koen Spaas mee, een aquarellist gespecialiseerd in dieren, oldtimers en portretten.An Christiaens, schepen van cultuur van de stad Tongeren, benadrukte in haar openingstoespraak hoe belangrijk de persoonlijke initiatieven en gedrevenheid van de kunstenaars zijn om de ambitie van de stad Tongeren als Cultuurstad waar te maken en te onderhouden.De kleurrijke en afwisselende expo is nog te bezichtigen op 26, 27, 28 en 29 mei en op 4, 5 en 6 juni, telkens van 10 tot 18 uur.