LIVE. Champions-League finale met kwartier uitgesteld na massale toeloop van Liverpool-fans

19u45

Opstelling Liverpool: Diaz in de spits met Salah & Mané

Basis: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Mané

Bank: Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Jota, Tsimikas, Matip, Elliott

Wintertransfer Diaz maakte veel indruk na zijn overstap van Porto en start in de spits. Achteraan vormen van Dijk en Konaté het centrale duo. De Franse verdediger krijgt de voorkeur op Matip. Geen Origi op de bank want onze landgenoot is out met een blessure. Een herhaling van het scenario zoals in 2019, toen hij als bankzitter scoorde in de finale van de Champions League tegen Tottenham, zit er dus niet in.