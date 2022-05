Lewis Hamilton krijgt naaktfoto cadeau van ex-ploegmakker Valteri Bottas: “Ik hou van je”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden jarenlang aan mekaars zijde bij Mercedes. De Fin racet nu in de F1 voor Alfa Romeo, maar de twee zijn nog steeds goeie vrienden. Dat bleek toen Bottas een naaktfoto van zichzelf overhandigde aan Hamilton in de aanloop naar de GP van Monaco.

Bottas is bezig met geld in te zamelen voor een goed doel en veilt verschillende foto’s van zichzelf, waaronder eentje waarbij hij zonder kleren in het water (in Colorado) ligt. Een foto die hij moest verwijderen op Instagram, maar die al 5.000 keer in een kader verkocht werd voor het goede doel. En dus kreeg ook Hamilton er eentje. En die was er dolblij mee: “Ik hou van je, man”, lachte de Brit, die de foto eerder “de beste foto die ik ooit gezien heb” noemde.

De beelden:

