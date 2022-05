Paniek op luchthaven wanneer medewerker en American footballspeler hevige vechtpartij starten na onenigheid

Op de luchthaven van Newark is een confrontatie tussen een medewerker van United Airlines en American footballspeler Brendan Langley compleet uit de hand gelopen. Op beelden die via sociale media viraal gaan, is te zien hoe de mannen een zware vechtpartij starten. De luchthavenmedewerker kreeg daarbij erg rake klappen te verwerken, getuige het bebloede hoofd waarmee hij nadien rondliep.