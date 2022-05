Van één naar drie Belgische profs? Na 19-jarige Leclercq kan ook 17-jarige Mertens plaats in de World Snooker Tour pakken

Ben Mertens speelt vrijdag in het Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield om een plaats in de World Snooker Tour. De 17-jarige Oost-Vlaming plaatste zich donderdag voor de zesde en laatste ronde van het tweede event in de Q School door de jonge Welshman Liam Davies met 4-1 te verslaan. Vrijdag is de 30-jarige Engelsman Zak Surety (WS-101) zijn tegenstander. Winst levert een profticket voor twee seizoenen op.

Mertens was vrij in de eerste ronde en kreeg in de tweede een vrijgeleide door het forfait van de Pakistaan Muhammad Imran. Daarna schakelde hij de Welshman Alfie Davies en de Israëliër Eden Sharav allebei met 4-0 uit, voordat hij in de vijfde ronde tegenover de 15-jarige Davies kwam te staan. Dat duel tussen twee van de grootste beloften van de sport had een speciaal tintje. Mertens plaatste zich twee jaar geleden voor de tweede kwalificatieronde van het WK en werd zo als 15-jarige de jongste matchwinnaar op een WK, maar dat record snoepte Davies hem dit jaar af. De Welshman won zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd toen hij 15 jaar en 277 dagen oud was, twee dagen jonger dan Mertens destijds. Donderdag zette Mertens de puntjes op de i. Alleen het derde frame werd Davies gegund. In het vijfde spelletje maakte ‘Tintin” het met een break van 81 in stijl af.

Als Mertens vrijdagochtend (11u00) ook van Surety wint, heeft België al minstens drie spelers op de World Tour. De 19-jarige Julien Leclercq bemachtigde eerder deze maand een ticket voor twee jaar door de Qualifying Tour play-off te winnen en Luca Brecel, twaalfde op de wereldranglijst, draait al sinds 2011 mee.

Als het vrijdag niet lukt voor Mertens krijgt hij nog een kans in het derde Q School event, dat zaterdag al van start gaat. Dat geldt ook voor Daan Leysen, eerder deze week in de derde ronde met 4-2 uitgeschakeld door Liam Davies.