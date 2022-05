Liesbeth Van Impe en Olga Leyers strijden mee om titel van ‘De allerslimste mens’

De volgende twee namen voor De allerslimste mens ter wereld zijn bekend. Liesbeth Van Impe en Olga Leyers zullen meestrijden om de eretitel in het Play 4-programma.

In het twintigste seizoen van De slimste mens speelt quizmaster Erik Van Looy met een selectie van de beste deelnemers van de voorbije tien jaar. Het was al bekendgemaakt dat ex-winnaar en tv-figuur Tom Waes (53) zal meedoen, samen met andere sterke oud-kandidaten zoals mediaondernemer Gert Verhulst (54), sopraan Astrid Stockman (35) en de Nederlandse zangeres Merol (31).

Aan dat lijstje mag nu de naam van Liesbeth Van Impe (45) worden toegevoegd. De hoofdredacteur van deze krant behaalde in 2020 de tot dan hoogste score, door een aflevering te winnen met 665 seconden. Dat record werd een jaar later twee seconden scherper gesteld door Tine Embrechts. Van Impe werd uiteindelijk vierde, nadat ze in de voorlaatste aflevering de finale verloor tegen de latere Slimste mens Catherine Van Eylen.

(lees verder onder de foto)

Liesbeth van Impe tijdens een interview. — © put

Ook actrice/presentatrice Olga Leyers (24) keert terug. In 2016, het jaar waarin ze bij de Vlaamse Televisiesterren de prijs voor Rijzende Ster won, nam ze deel aan De slimste mens. Het betekende haar grote doorbraak. Ze deed elf keer mee. In de finaleaflevering werd ze derde, na winnaar Gilles Van Bouwel (bekend van De mol) en radiopresentatrice Eva De Roo.

(lees verder onder de foto)

Olga Leyers. — © Carlo Coppejans

Het is de tweede keer dat De allerslimste mens wordt gezocht. In 2011 won komiek Bert Kruismans de eerste all stars-editie, met een selectie van de beste kandidaten uit de eerste acht jaargangen. De tweede verjaardags­editie gaat midden ­september van start op Play4.