Tanja Dexters over veroordeling cocaïnehandel: “De waarheid heeft gewonnen”

Tanja Dexters heeft er een moeilijke periode opzitten. Zo werd ze onder andere begin dit jaar veroordeeld voor cocaïnehandel. In de laatste aflevering van De Cooke & Verhulst show kwam ze vertellen hoe het nu met haar gaat. “Alles mag op me afkomen. Maar niet de politie.”

Conner Rousseau kwam dan weer uitleggen op welke vlakken zijn partij overeenkomt met die van Bart De Wever. Hij haalde aan hoe belangrijk de kennis van de Nederlandse taal hier volgens hem is: “Ontwikkeling is niet mogelijk zonder kennis van het Nederlands.”

In de laatste aflevering van De Cooke & Verhulst show stonden Gert Verhulst en James Cooke ook even stil bij het overlijden van Annie Deleersnyder. Zij was de kokkin en de belangrijkste persoon op de Evanna, tijdens hun vorige talkshow Gert late night.

(adb)