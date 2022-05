“Schutter Texas kon zijn gang gaan, terwijl ouders met handboeien en tasers tegengehouden werden”

Op een persconferentie hebben de Texaanse autoriteiten meer details gegeven over het drama in de basisschool in Uvalde. In tegenstelling tot eerdere berichten kon schutter Salvador Ramos ongehinderd de school binnenwandelen. Het duurde zowat een uur voor hij uitgeschakeld werd. Of de agenten niet eerder hadden moeten binnenvallen om Ramos te stoppen? “Dat is een moeilijke vraag”, antwoordde de politiechef.

De Dienst voor Openbare Veiligheid in South Texas gaf donderdag een gedetailleerde tijdlijn van de feiten. De regionale directeur Victor Escalon beschreef op een persconferentie hoe alles begon om 11.28 uur lokale tijd, toen Salvador Ramos met zijn auto crashte in de buurt van de school. “Hij springt uit de passagierszijde van zijn truck. Volgens getuigen heeft hij een lang geweer en een tas bij. Later ontdekken we dat het om munitie gaat.”

“Ramos wandelt rond en ziet twee getuigen bij de begrafenisondernemer aan de andere kant van de straat waar hij zijn voertuig crashte”, ging Escalon verder. “Hij gaat de confrontatie aan en schiet in hun richting. Hij wandelt verder richting de school. Hij klimt over een hek. Nu is hij op het parkeerterrein en hij schiet naar de school. Meerdere keren.”

Volgens Escalon is de schutter niet geconfronteerd door een agent buiten de school. Dat is in tegenspraak met eerdere berichten van de politiedienst. Ook kon Ramos een deur binnengaan die wellicht niet op slot was, terwijl die dat wel hoorde te zijn.

Schutter Salvador Ramos. — © AFP

Om 11.40 uur wandelde Ramos de Robb Elementary School binnen, langs de westelijke ingang. Ook daar schoot hij verschillende keren. “Vier minuten later zijn de lokale politiediensten binnen. Ze horen schoten en zoeken dekking. In die tijd naderen ze de plek waar de verdachte zich ophoudt.”

De schutter zou een dubbel klaslokaal, met een binnendeur tussen de twee kamers, binnengegaan zijn en de deur naar de gang gesloten of gebarricadeerd hebben. Hij schoot er ruim 25 keer, grotendeels in het begin van de aanval, aldus Escalon. Alle 21 doden en 17 gewonden vielen in die lokalen, volgens een woordvoerder van de dienst openbare veiligheid.

De politie kon volgens Escalon niet meteen ingrijpen wegens de schoten in hun richting en omdat ze niet precies wisten waar de verdachte zich in de lokale bevond. Ze seinden om versterking terwijl de andere kinderen en leerkrachten geëvacueerd werden en ze voerden “onderhandelingen” met de schutter.

Ongeveer één uur later arriveerde het tactische team van de grenspolitie. Die ging het klaslokaal binnen en schoot de verdachte neer.

Buiten de school staan witte kruisen met de namen van de slachtoffers. — © via REUTERS

“Redden toch levens”

Gevraagd of de politie eerder had moeten ingrijpen, antwoorde regionaal directeur voor openbare veiligheid Escalon: “Dat is een moeilijke vraag.”

Vlak voor de persconferentie had de lokale politie van Uvalde al een verklaring de wereld ingestuurd met de boodschap dat “politieagenten binnen minuten hebben gereageerd” op de feiten. “Het is belangrijk dat onze gemeenschap dat weet”, klonk het.

Woordvoerder van de dienst openbare veiligheid Chris Olivarez zei aan CNN ook dat de agenten die het lokaal niet binnenvielen toch levens redden. “Op dat moment hadden ze de verdachte binnen dat klaslokaal. Als die agenten daar niet waren en aanwezig bleven, is er veel kans dat de schutter andere klaslokalen zou kunnen hebben bereikt en nog meer moorden begaan.”

Als ze verder waren gegaan zonder te weten waar de schutter precies was, konden ze beschoten en gedood zijn, aldus Olivarez. “En dan zou de schutter de mogelijkheid hebben gehad om andere mensen binnen die school te doden.”

Ouders gestopt met handboeien en tasers

Eerder kwam al kritiek op het zogenaamde trage optreden van de politie. Op video’s is te zien hoe wanhopige ouders tijdens de aanval de politie smeken om het gebouw te bestormen. Sommige ouders moesten in bedwang gehouden worden. “Waarom laten jullie kinderen sterven”, zegt een vrouw in zo’n video. “Er wordt daarbinnen geschoten!”.

Javier Cazares, die zijn dochter Jacklyn verloor, zegt dat hij en andere omstaanders de school zelf wilden bestormen. Een andere vader zegt dat hij een politieagent om zijn uitrusting vroeg. “Ik zei tegen een van de agenten: als ze er niet binnen wilden gaan, laat me zijn vuurwapen en een vest lenen en ik zal zelf naar binnen gaan om het af te handelen, en ze zeiden nee”, aldus Jason Carroll.

Een moeder die de politie “die niets aan het doen was” smeekte om in te grijpen, zegt dat ze na enkele minuten geboeid werd. Volgens Angeli Rose Gomez werd ze gearresteerd wegens inmenging in een onderzoek. Nadat ze met lokale agenten sprak die ze persoonlijke kende, werd ze vrijgelaten, waarna ze over een hekje sprong en haar twee kinderen uit de school ging halen.

Volgens Gomez zag ze nadat de schutter gedood was dat politieagenten hun taser gebruikten tegen een vader die een bus benaderde om zijn kind te zoeken. “Ze deden dat niet tegen de schutter, maar ze deden dat gen ons. Dat is hoe het voelde.”

Een brandweerman die reageerde op de noodoproep zei dat ouders tot bij hun kinderen probeerden te komen, maar dat politieagenten hen moesten tegenhouden omdat de situatie nog niet veilig was. “Het was duidelijk een chaotische situatie”, aldus de man. “Ik hoorde over vaders die daar de ramen uitbraken om hun kinderen uit de ramen te trekken. Het was een verschrikkelijk, tragisch tafereel.”

Sommige nabestaanden uiten ook hun frustratie over veiligheidsprocedures die niet gevolgd werden. Zo zou de deur van de school gesloten moeten zijn en zouden er bewakingsagenten moeten patrouilleren. De scholengroep van Uvalde investeerde zo’n 450.000 dollar per jaar in veiligheidsmaatregelen, waaronder een eigen politieteam, het monitoren van sociale media en een systeem om dreigingen of zorgwekkende informatie – bijvoorbeeld over wapens – te rapporteren.

Ramos wandelt rond en ziet t