Donbas kreunt onder verhevigd Russisch offensief, Zelenski niet bereid territorium op te geven in ruil voor vrede

Inwoners van Lysychansk koken buiten op een vuurtje. Elektriciteit en water is er niet in hun huizen. — © AFP

De Russen hebben hun militaire offensief in het oosten van Oekraïne fors opgevoerd in hun streven om heel de Donbas in te palmen. De gevechten concentreren zich nu rond de stad Sjevjerodonetsk in Loegansk, waar duizenden burgers in de val zitten. Ondanks die toenemende druk is president Zelenski niet van plan om te plooien. “Oekraïne zal blijven vechten totdat het al zijn territorium terug heeft”, zei hij.