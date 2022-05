De weg naar Burnley ligt open: Vincent Kompany is op weg naar Engelse Championship

Vincent Kompany zal niet lang werkloos zijn. De voorbije weken en dagen trokken clubs als Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach aan zijn mouw, maar het is het Engelse Burnley dat het pleit wint. Kompany’s gezin wil graag terug naar Engeland en Burnley ligt op een uurtje rijden van Manchester. Volgens bepaalde bronnen is er al een mondeling akkoord.

Dat Burnley vorige week degradeerde naar The Championship houdt Kompany dus niet weg op Turf Moore. De club werkte tien jaar met manager Sean Dyche, maar die bleef maar kiezen voor veelal dezelfde oudere Engelse spelers en erg fysiek voetbal. Nu wil eigenaar Alen Pace een nieuwe weg inslaan en de ouderwetse club een nieuw elan geven. Maar liefst negen spelers zijn einde contract en dus kan er een volledig nieuw elftal gebouwd worden. Burnley moet zijn financiën wel herstructureren en de mogelijkheden zullen niet eindeloos zijn, maar er zal toch een pak meer budget zijn dan bij Anderlecht. Kompany zou nu onderhandelen over de rekrutering voor volgend seizoen.

Er zijn geruchten dat hij een aantal stafleden van bij Anderlecht zou willen meenemen en misschien zelfs een speler, maar dat moet nog worden uitgeklaard. De Engelse tweede klasse is sowieso een complexe competitie met 24 teams. Promoveren is allesbehalve simpel, maar Burnley zal wel ambitieus zijn. Het is nu wachten op een officiële aankondiging. (jug)