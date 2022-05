Nathalie Meskens bezingt op debuutsingle liefde voor haar lief: “Over hoe hij mij op één avond veroverde. En ik strontverliefd werd”

Net 40 geworden, slaat Nathalie Meskens een nieuwe weg in. Ze gaat voluit voor haar zangcarrière met de release van haar allereerste single. Het zelfgeschreven You knocked down my walls is een ode geworden aan Nadim, “mijn lief en de vader van mijn twee kinderen”. Zo discreet als ze normaal in de media is over haar relatie, zo openhartig zingt ze over “de man die mij in één avond heeft betoverd”. Met dank aan een fles witte wijn.