Simona Halep kreeg paniekaanval tijdens verrassende nederlaag op Roland Garros: “Ik weet niet wat me overkwam”

Simona Halep (WTA-19), voormalig nummer een van de wereld en laureate van Roland-Garros in 2018, werd donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Grand Slam in Parijs. Ze werd verslagen door de Chinese Zheng Qinwen (WTA-74), 2-6, 6-2, 6-1.

LEES OOK. ROLAND GARROS. Alison Van Uytvanck stoot door in dubbelspel bij de vrouwen, ook Joran Vliegen naar tweede ronde in gemengd dubbelspel

Halverwege de wedstrijd leek de Roemeense fysieke problemen te kennen. Verschillende keren leek ze buiten adem, op enkele momenten moest ze leunen op haar tennisraket. In de derde set moest ze twee keer hulp van de dokter vragen. Ondanks de steun van het publiek kon ze zich niet herpakken en moest ze de zege laten aan Zheng.

Enkele uren later verklaarde de 30-jarige speelster een paniekaanval te hebben gehad. “Ik had dit nog nooit meegemaakt. Ik weet niet waarom het me overkwam, aangezien ik aan de leiding stond. Ik leek de controle kwijt over mijn lichaam”, verklaarde ze.

“Nu gaat het beter”

Halep won vrij makkelijk de eerste set, maar begon dan veel fouten te maken (15 tegenover 4 in de eerste set). In de tweede set moest ze ook drie keer haar opslag laten aan de Chinese. Uiteindelijk haalde ze maar één van de laatste 11 games. “Ik gaf mezelf te veel druk. Na de wedstrijd had ik het nog moeilijk, maar nu gaat het beter. Ook fysiek ben ik oké, ik heb geen blessure.”

De Roemeense kent sinds een jaar heel wat blessureleed. Daardoor moest ze vorig jaar onder andere forfait geven voor Roland-Garros en kon ze haar titel in Wimbledon niet verdedigen. Recentelijk moest ze ook het toernooi in Miami laten schieten. In een interview aan Eurosport gaf ze aan dat angst en stress mogelijk aan de basis van haar fyieke problemen lagen.