As

Meer dan 120 jaar na de ontdekking van de eerste Limburgse steenkool in As organiseert schutterij Sint Sebastiaan As op dezelfde bijzondere locatie een bierfestival. De 31 meter hoge uitkijktoren, die een replica is van de oorspronkelijke boortoren, wordt de uitvalsbasis voor een proeverij van 50 verschillende bieren op zaterdag 28 en zondag 29 mei.