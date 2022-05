Achilles Bocholt klopt Visé en staat op een zege van de titel

Het eerste luik in de titelfinale tussen Sezoens Achilles Bocholt en HC Visé zit erop. Bocholt behaalde een een zwaar bevochten 33-30-zege en kan zaterdag in Visé voor de vijfde keer op rij de titel pakken en zijn titel van 2020 verlengen.

In 2021 werd de Belgische titel niet toegekend. De top zes in België werkte in dat jaar een minicompetitie af maar de finale tussen Bocholt en Visé kwam er uiteindelijk niet omdat beide clubs geen datum overeen konden komen. Bocholt had net eerder achter de gesloten deuren van de Hasseltse Alverberg de bekerfinale tegen datzelfde Visé gewonnen.

Dit seizoen stonden de twee tenoren van het Belgisch handbal vier keer tegenover mekaar. In de BENE-League trok Bocholt twee keer aan het langste eind, in de Belgische play-offs was Visé twee keer de beste. En door die twee overwinningen in de play-offs werd Visé opgezadeld met de favorietenrol.

© Dick Demey

Meteen op voorsprong

Doelman Leroy van Bocholt liet meteen twee stops noteren op shots van Vancosen. De aanvallers van Bocholt met Spooren op kop loodsten hun ploeg meteen naar een 4-2-voorsprong maar de bezoekers waren hoegenaamd niet onder de indruk en namen op het kwartier de fakkel over. Bocholt probeerde Kedziora en Hadzic van Visé uit de wedstrijd te houden. Dat lukte aardig maar de tactiek hield ook risico’s in. Op de cirkel profiteerde Vancosen van de ruimte en op de rechter flank speelde Brixhe zich in de kijker, 7-8. Maar de reactie van de thuisploeg mocht gezien worden. Rola werkte aan honderd procent af op rechts en ook Winters en Spooren haalden vernietigend uit. Het kleine overwicht in de slotfase van de eerste helft resulteerde in een 17-16 aan de rust.

De Limburgers verzuimden het om vroeg in de tweede helft een kloofje te slaan. Van overtalsituaties werd geen gebruik gemaakt, de nervositeit nam toe en dat vertaalde zich in nog wat extra missers. Visé daarentegen was dodelijk efficiënt in de omschakeling en had bij 25-27 uitzicht op de overwinning. Was echter niet gerekend met de sterk ingevallen doelman Gijbels. Vier belangrijke stops liet hij noteren en dat was voldoende voor Spooren, De Beule en Rola om in de slotfase een beslissende coup te plaatsen.

© Dick Demey

Match in de match

De twee coaches vechten in deze race naar de titel een match in de match uit. Korneel Douven (Visé) en Bart Lenders (Bocholt) verlaten na dit seizoen hun club. Douven gaat aan de slag bij Sporting Pelt, Lenders van zijn kant heeft nog geen nieuw project op het oog. Maar de twee willen wel hun club via de grote poort verlaten. Douven wil dat doen met een eerste Belgische titel voor de Luikenaars, Lenders wil dan graag voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioen worden. Na één finaleduel heeft Lenders een licht overwicht.

© Dick Demey

BOCHOLT: Leroy, Gijbels, Tielen, Winters 4, Jaeken, Wauters, Glorieux 3, Spooren 7, Valkenborgh, Lamers, Driesen 1, Roelants, Claessens 3, Rola 8, De Beule 6.

VISE: Plessers, Delatte, Brixhe 5, Carvalhais, Gava, Ranc, Destexhe, Massat, Nguema, Vancosen 4, Boyon, Lahonda, Hougardy , Kedziora 7, Bello 9, Hadzic 3.