Andy Fletcher (61), toetsenist van Depeche Mode, overleden

Andy Fletcher, de toetsenist en mede-oprichter van de Britse band Depeche Mode, is overleden. Dat meldt de band op Twitter.

Late

“We zijn geschokt en vervuld met overweldigend verdriet door het vroegtijdige overlijden van onze dierbare vriend, familielid en bandlid Andy “Fletch” Fletcher”, schrijft de band op Twitter. “Fletch had een echt hart van goud en was er altijd als je steun, een levendig gesprek, een goede lach, of een koude pint nodig had.”

Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

. (sgg)