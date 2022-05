De familie Leysen is op en naast de fiets vertegenwoordigd bij Alpecin-Fenix. Vader Bart zit achter het stuur van een van de volgwagens en zoon Senne is een luitenant van Mathieu van der Poel in het peloton. De appel valt niet ver van de boom. “Het palmares van pa, daar teken ik hier en nu voor.”