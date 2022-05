Joe Cullen verovert laatste ticket voor finales Premier League Darts ten koste van wereldkampioen Peter Wright

Joe Cullen heeft zich donderdagavond verzekerd van een ticket voor de Premier League-finales op 13 juni. In een rechtstreeks duel met Peter Wright streed hij om het laatste van de vier toegangstickets, en Cullen was te sterk voor de wereldkampioen. Na een ware thriller eindigde de wedstrijd op 6-4.

Cullen begon aan de wedstrijd met het voordeel van de pijlen, want de Brit mocht aan de wedstrijd beginnen. Dat betekende dat Wright minstens een keer een leg van Cullen moest afnemen, maar dat bleek geen makkelijke opgave. Beide spelers gaven mekaar op hun eigen legs geen ruimte, enkel in de allerlaatste leg kon Cullen een leg van Wright afsnoepen. Goed voor 6-4 winst en een plekje in de finale. Het kan een flinke verrassing genoemd worden dat Peter Wright, de wereldkampioen en tevens ook nummer één van de wereld, binnenkort ontbreekt in de finales. Bovendien missen ook de kleppers Gerwyn Price en Michael Smith die finales nadat ze eerder in de Premier League al onder hun niveau wierpen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Cullen komt in de Premier League-finale, een mini-toernooi op 13 juni, drie andere kleppers tegen: James Wade, Michael Van Gerwen en Johny Clayton. Die laatste kan zichzelf opvolgen als winnaar van de Premier League.