Ritwinnaar Dries De Bondt verovert Treviso en vele Italiaanse harten: “Er gingen vierduizend emoties door me heen”

Hij kon het allemaal niet meteen vatten. Had hij nu echt net een rit in de Giro gewonnen? Toch wel, Dries De Bondt (30). Op een sublieme manier, vanuit een elitegroepje én met een jagend peloton op zijn huid. Verbluffend rondde hij een spurt af tegen onder meer snelle man Magnus Cort en achteraf maakte hij tijd voor alle Italiaanse fans die wat van hem wilden. Na ‘El Sympatico’ heeft België nu ook een ‘Il Simpatico’. “Ik ben me bewust hoe gelukkig ik hoor te zijn dat ik deze fantastische job kan en mag doen.”