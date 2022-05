Het tienerfestival We R Young in Hasselt werd woensdagavond stilgelegd na meldingen van needle spiking. 24 tieners werden onwel. — © Luc Daelemans

Hasselt

Heeft er daadwerkelijk iemand geprobeerd om jonge tieners met een naald te drogeren op We R Young? Experten zijn sceptisch, maar nemen de slachtoffers ernstig. “Of er nu wel of geen prik was, de fysieke klachten zijn echt.”