KLM verkoopt minder tickets voor vluchten vanop Schiphol wegens drukte op de luchthaven

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM biedt minder tickets aan voor vluchten die de komende dagen vanaf Schiphol vertrekken, vanwege aanhoudende problemen met grote drukte op de luchthaven. Dat bericht de openbare omroep NOS. Schiphol zelf presenteerde eerder donderdag een plan van aanpak om de zomerdrukte in goede banen te leiden.

Volgens een woordvoerder zal de komende dagen “slechts mondjesmaat” kunnen worden geboekt voor reizen die vertrekken vanaf Schiphol.

“We krijgen veel vragen van klanten die de rijen vanwege de security hebben gezien en het niet aandurven om vanaf Schiphol te vertrekken. Aan hen bieden we een omboekingsregeling aan”, meldt KLM. Passagiers die zich melden, kunnen een andere vliegdatum krijgen aangeboden.

Schiphol zelf heeft een plan van aanpak gepresenteerd om de zomerdrukte in goede banen leiden. De luchthaven gaat meer medewerkers aantrekken en hen beter belonen dan nu het geval is. Verder wil Schiphol in het algemeen de doorstroom van reizigers verbeteren.

Woensdag werd al bekend dat Schiphol komende zomer tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten invoert. Daardoor raken luchtvaartmaatschappijen hun ‘slots’, de tijdstippen waarop vluchten mogen opstijgen en landen, niet kwijt aan een concurrent als ze er geen gebruik van maken. Dat moet ertoe leiden dat ze minder vluchten uitvoeren.

Om beter te anticiperen op drukte wil Schiphol samen met de luchtvaartmaatschappijen ook komen tot een betere planning van de vluchten en vluchten verplaatsen naar regionale luchthavens.