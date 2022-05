Jongen die dodelijke schietpartij in Texas overleefde vertelt hoe schutter zijn klas binnenstormde: “Hij zei: het is tijd om te sterven”

Een jongen uit het vierde leerjaar van de Robb Elementary School in Uvalde in Texas heeft aan de lokale nieuwszender KENS 5 verteld hoe de schutter Salvador Ramos (18) enkele dagen geleden zijn klas binnenstormde en 19 klasgenootjes en 2 leerkrachten doodschoot. “Hij zei: het is tijd om te sterven.”

De jongen, die niet bij naam genoemd wordt, vertelde aan KENS 5 dat hij samen met vier klasgenootjes onder een tafel kroop toen de schutter de school binnenstormde. Omdat er een tafellaken over die tafel lag, was de jongen waarschijnlijk moeilijk zichtbaar voor de schutter. “Toen ik de schoten door de deur hoorde, zei ik tegen mijn vriend dat hij zich ergens onder moest verstoppen, zodat hij ons niet zou vinden. Ik was me hard aan het verstoppen. En ik zei tegen mijn vriend dat hij niet moest praten omdat hij ons zou kunnen horen.”

De schutter zou, volgens de jongen, de klas zijn binnengekomen en bukte zich een beetje. Toen zei hij: “Het is tijd om te sterven.”

“Roep als je hulp nodig hebt”

Maar zelfs toen de politie kwam, was het gevaar niet geweken. “De politie riep: ‘Roep als je hulp nodig hebt!’ En iemand in de klas zei: ‘Help’”, vertelde de jongen. “De man (de schutter, red.) hoorde het en kwam binnen en schoot haar neer.” Daarna zou de agent het klaslokaal binnengestormd zijn waarop de schutter de agent onder vuur nam.

Na de aanval kroop de jongen vanonder de tafel. “Ik deed het gordijn open en stak mijn hand uit,” zei hij. “Ik kroop samen met mijn vriend eronderuit. Ik wist dat het politie was. Ik zag het harnas en het schild.” De jongen vertelde ook dat zijn leerkrachten, die allebei het leven lieten tijdens de aanval, nog geprobeerd hadden de kinderen te redden. “Ze stonden voor mijn klasgenootjes en wilden hen helpen.”

Bij de schietpartij stierven 19 kinderen en twee volwassenen. De schutter zelf werd door de politie uitgeschakeld.

