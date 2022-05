Bijna moest ook Bauke Mollema de Giro verlaten door knullig oogincident: “Ik ben goed weggekomen”

De kurk die in het oog van Biniam Girmay springt waardoor de Eritreeër verstek moet geven voor de rest van de Giro: het is een beeld dat niet snel vergeten zal worden. Een opmerkelijke oogblessure, al had de Giro bijna nog zo’n verhaal erbij. Bauke Mollema (35) kwam niet in aanraking met een kurk, wel met een kabel.

Wanneer Mollema voor de camera van Eurosport met een blauw oog verscheen, grapte de Nederlandse wielrenner eerst. “Ik heb gewoon een kleine discussie gehad met de ploegleider”, lachte Mollema. “Nee, even serieus: het ziet er inderdaad uit dat ik gevochten heb maar dat is niet het geval. Ik haalde een kabel uit mijn koffer en die zat een beetje vast. Ik trok de kabel er hard uit, en op die manier kwam het uiteinde van de kabel tegen mijn oog.” Wanneer de reporter de verwijzing maakte naar de oogblessure van Girmay, besefte Mollema dat het ongeluk soms in een klein hoekje zit. “Ja, ik ben nog redelijk goed weggekomen inderdaad”, lachte hij.

Feyenoord-supporter

Bovendien was dat blauwe oog niet de enige pech die Mollema te verduren kreeg. De Nederlander is namelijk supporter van Feyenoord, de ploeg die woensdagavond nog de Conference League-finale verloor van AS Roma. “Ja, het is er zonde. Het is zuur, want zo’n finale vindt niet elk jaar plaats. De wedstrijd zelf was bovendien ook niet al te aantrekkelijk. Ik heb trouwens samen met een van onze dokters gekeken, die een fanatieke AS Roma-fan is. Maar ik had toch liever een andere uitkomst gezien”, aldus Mollema.