Intermarché-Wanty-Gobert kan niet meer verliezen: Pasqualon is de sterkste in Circuit de Wallonie

Ongelooflijk. Alles wat de ploeg van Hilaire Van der Schueren aanraakt verandert in goud. In het Circuit de Wallonie was het deze keer de Italiaan Andrea Pasqualon die naar de zege spurtte, voor Axel Zingle (Cofidis) en Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). “Ik reed altijd voor mijn teamgenoten, vandaag kreeg ik de kans om zelf te gaan.”

Op Hemelvaart stond met het Circuit de Wallonie de zesde manche van de Exterioo Cycling Cup op het schema. In Charleroi kregen de renners een pittig parcours voorgeschoteld, maar ondanks enkele pogingen bleef de koers gesloten tot in de laatste kilometers.

“Het was een snelle race, met veel nervositeit”, zei winnaar Pasqualon. “We wisten dat we er een harde race van moesten maken om hier kans te maken op de overwinning. Heel het team heeft het geweldig gedaan. Ze hebben mij perfect gepositioneerd.”

Een aanval van Axel Zingle, gecounterd door Philippe Gilbert in het slot was het signaal voor de Italiaan om mee te gaan. “Ik ging naar Gilbert en hield hem altijd 10 tot 15 meter voor mij, dat was een goed punt om op te focussen.” Pasqualon koos het juiste moment om erover te gaan en Gilbert noch Zingle hadden een antwoord klaar liggen.

Het podium met vooral een luid applaus voor Gilbert — © BELGA

Het geheim van de ploeg

Voor de Italiaan is het de eerste overwinning sinds 2018. “Het was een belangrijke, voor mezelf en voor het team. Ik maak nu zes jaar deel uit van deze grote familie, en ik wilde hun allemaal bedanken. het was belangrijk om nog eens te winnen, voor al die opofferingen.”

Het helpt wanneer je in een ploeg ziet waar iedereen plots begint te winnen. De Tsjech Jan Hirt won dinsdag nog de koninginnenrit in de Giro, w aar ook Biniam Girmay een keer op de hoogste trede stond. “Het geheim?” lachte Pasqualon,“dat we één grote familie zijn. Wanneer je aankomt in dit team voel je je beschermd. En vooral: iedereen werkt naar hetzelfde doel.”

Philippe Gilbert (3e): “Ik ben terug op het niveau waar ik ooit was en dat doet plezier”

“Het was geweldig om hier rond te rijden, met dat publiek”, zei Gilbert glunderend. “Ik voelde me goed, en Arnaud - De Lie - zei me dat hij erdoor zat. Ik reageerde goed maar ik raakte nooit op het wiel. uiteindelijk ben ik zeker tevreden met deze derde plaats.”

Gilbert keert zo stilaan terug naar zijn oude vorm. “Ik ben enorm blij na alle problemen die ik heb gehad. Veel mensen zijn dat vergeten. Een dubbele breuk in de knie, herhaaldelijk ziek. Ik was niet op mijn normale niveau, maar dat was niet zomaar.”

Voor Lotto-Soudal was deze koers ook belangrijk in de strijd voor een plek in de World Tour volgend seizoen. “Nikolas Maes, de teamleider, had ons gezegd dat wij alle drie - Maxime Van Gils, Arnaud De Lie en Philippe Gilbert - moesten meedoen in de finale, voor de UCI-punten. Ik denk dat we vandaag een goede zaak doen.” Naast Gilbert eindigde Maxime Van Gils op de 6e plaats, Arnaud De Lie eindigde 12e. “Wedstrijden zoals vandaag zijn belangrijk, want er resten er niet meer veel om punten te pakken.”

Gilbert was populair in Charleroi — © BELGA

Arnaud De Lie (12e): “enorm ontgoocheld, maar de benen waren gewoon niet goed”

Toptalent Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) was een van de topfavorieten voor deze wedstrijd, maar in de finale kwam hij tekort. “Het team rijdt een sterke wedstrijd, en ik moest mij sparen voor de finale”, zei de nog altijd maar 20-jarige Belg. “Uiteindelijk waren de benen gewoon niet goed genoeg, ik heb er geen andere verklaring voor. Ik was nochtans goed gepositioneerd, maar het ging niet meer.”

“Ik ben zeer ontgoocheld”, zei De Lie, die wel nog steeds de leiderstrui behoudt in de Exterioo Cycling Cup. “Achteraf gezien mag ik nog tevreden zijn met een twaalfde plaats, meer zat er niet in. We rijden met Gilbert (3e) en Van Gils (6e) wel een sterke collectieve wedstrijd.”