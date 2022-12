En toen riepen ze de spelersraad samen achter zijn rug: hoe de breuk tussen Anderlecht en Vincent Kompany écht tot stand kwam

Niets is voor eeuwig. Ook de relatie tussen Anderlecht en Vincent Kompany (36) niet. De club en de coach blijven wel respectvol naar elkaar toe, maar in de coulissen van RSCA heerste er al een tijdlang hoogspanning. Kompany’s oordeel over het seizoen was te positief, er was discussie over zijn assistenten, de spelers werden geconsulteerd... De situatie werd onhoudbaar. Een reconstructie.