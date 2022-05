Union reageert op geruchten rond Mazzu: “We hopen dat Felice blijft, maar...”

Union zat de voorbije dagen meermaals samen met Felice Mazzu om hem te belonen voor het goeie seizoen. Pas gisteren heeft hij gezegd dat er een derde in het spel was. “Felice heeft ons ingelicht over ‘een voorstel’. Hij wilde de club niet noemen, maar het blijkt om Anderlecht te gaan. Hij heeft bedenktijd gevraagd. Wij hebben Felice een zeer mooie aanbieding gedaan. Hij kan bij ons werken in de beste omstandigheden en krijgt veel vrijheid. Het is nu aan hem om de knoop door te hakken. We hopen dat hij blijft, maar dat is waarschijnlijk tegen beter weten in.”

Mazzu hoopt zijn assistenten mee te nemen naar een volgende werkgever. Union wil mannen als Geraerts evenwel aan boord houden. Op clubniveau was er amper contact tussen Union en Anderlecht.