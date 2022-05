Mark van Bommel praat voor het eerst als coach van Antwerp: “Had vanaf het eerste gesprek meteen een goed gevoel”

De kogel is sinds donderdagmiddag door de kerk: de Nederlander Mark van Bommel (45) is de nieuwe coach van Antwerp. Op de Twitter-pagina van The Great Old praatte Van Bommel voor het eerst over zijn aanstelling.

“Al sinds de eerste gesprekken had ik een erg goed gevoel”, stelt de Nederlander. “En dat eerste gevoel is erg belangrijk. De gesprekken met de familie Gheysens en met Marc (Overmars, red.) verliepen meteen goed. De ambitie die de club uitstraalt sprak me aan, en deze ploeg heeft een enorme traditie. En als ik hier nu in dit stadion sta, moet ik toegeven: het ziet er fantastisch uit. Er staan hier nog mooie dingen te gebeuren. Als speler zou het fantastisch geweest zijn om hier te spelen, maar natuurlijk voetbal ik zelf niet meer. Maar als coach zal dat gevoel ongeveer hetzelfde zijn. Ik ben enorm trots om hier nu trainer te zijn van de oudste voetbalclub van België.”

Maar de vraag is: welk soort voetbal zal Van Bommel zijn spelers op de mat laten leggen? “Ik probeer een trainer te zijn zoals ik een speler was, ook al lukt dat niet altijd. Maar ik wil agressief voetbal spelen door snel de bal terug te veroveren. We moeten de bal snel voorin krijgen en proberen zo veel mogelijk goals te maken én er weinig tegen te krijgen”, pakte Van Bommel uit met een onwaarschijnlijke voetbalwijsheid.

© gianni barbieux

“Maar we kunnen het verwoorden zoals we willen, maar het moet allemaal op het veld gebeuren. Ik denk wel dat het een voordeel is dat ik zelf gevoetbald heb, aangezien ik zo kan aanvoelen hoe de spelers zich voelen op het veld.”

Op 20 juni start Van Bommel met Antwerp aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Maar het zal een korte voorbereiding worden”, weet de kersverse Antwerp-coach. “We moeten haast meteen aan de bak in de voorrondes van de Conference League. Waar ik me nu mee ga bezighouden? Die voorbereiding optimaal voorbereiden.”