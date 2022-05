De kinderen krijgen het taalbad in een lokaal van kinderopvang Ukkepuk in Herderen. — © eva

Riemst

Nog tot eind juni volgen twaalf Oekraïense kinderen les in een aparte onthaalklas. Het gemeentebestuur wil op die manier inzetten op taalintegratie. Zo kunnen de kinderen zich makkelijker integreren in het onderwijs en in het dagelijks leven.