Marieke (32) en haar dochtertje Febe (9) in de Snoezelmobiel. — © Karel Hemerijckx

Heusden-Zolder

Kinderen met een beperking of zware ziekte in hun thuisomgeving tot rust laten komen, dat is het doel van de Snoezelmobiel, een project van vzw Casa Magnolia. Febe Drees (9) en haar gezin maken er dankbaar gebruik van. “Wij vieren niet elk jaar haar verjaardag, maar elk halfjaar.”