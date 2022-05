GIRO 2022. ETAPPE 19 (Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte): Grijpen de vluchters hun laatste kans in uitstapje naar Sloveense berg Kolovrat?

Vrijdagmiddag is het weer stevig klimmen geblazen voor de negentiende etappe in de Giro. De renners steken halfweg koers de grens over naar Slovenië om er de imposante Kolovrat te bedwingen. Terug in Italië wacht de slotklim naar bedevaartsoord Castelmonte. Kiest een avonturier de juiste vlucht of wordt het toch een steekspel tussen de klassementsmannen?

Start: om 12.10 uur in Marano Lagunare

Aankomst: omstreeks 17.15 uur in Castelmonte

Afstand: 178 km (neutralisatie van 6,3 km)

Het parcours

Vanaf de start in Marano Lagunare krijgen de renners een kleine zeventig kilometer om warm te draaien voor de eerste hindernis bergop, de grotten van Villanova (3,7 km aan 8,0%). Na de afdaling volgt al meteen de Passo di Tanamea, een lange klim van derde categorie, maar zeker geen steil onding. Dat is wat anders bij een van de scherprechters van deze rit: de Kolovrat, een bergpas van eerste categorie. Daarvoor moet de Giro-karavaan wel eerst de oversteek maken naar Slovenië. De Kolovrat, de naam doet al iets vermoeden, kent een vlakke eerste kilometer maar dan gaat het wegdek tien kilometer lang monsterlijk omhoog. De eerste vijf kilometer zijn het steilst (10,4%) met pieken tot 15%. De renners kunnen dan even kort uitblazen alvorens de laatste vijf kilometer te stijgen aan nog altijd 9,1% gemiddeld.

Na het Sloveense uitje keert de Giro terug naar de Laars om te beginnen aan de slotklim. Deze vertrekt vanuit Cividale del Friuli richting het heiligdom van Castelmonte (7,1 km lang, gemiddeld aan 7,8%).

De favorieten

Met de loodzware en misschien wel beslissende bergetappe van zaterdag in gedachten, lijkt de kans klein dat de klassementsmannen vrijdag alles zullen geven. Al weet je maar nooit, zeker als een Landa de benen voelt kriebelen.

Toch lijkt de negentiende etappe een uitgelezen, laatste kans voor de avonturiers met klimmersbenen. Al zal die toch niet dicht in het klassement mogen staan van de roze trui. Ons Belgenhart denkt spontaan aan Mauri Vansevenant, sterk in de zware bergrit naar Lavarone. Scoort een Belgische vluchter opnieuw in deze Giro? De Gendt en De Bondt toonden alvast het goede voorbeeld, al is het parcours niet te vergelijken. Bij onze noorderburen maken bergkoning Bouwman, Mollema en Arensman wel eens kans in de juiste vlucht. Ook Kämna zit altijd goed mee en wat te denken van Alejandro Valverde? De veteraan van Movistar wil in zijn afscheidsjaar graag nog eens scoren in een grote ronde.

Dit zijn de sleutelmomenten

Op de Kolovrat zal de vluchtersgroep al een eerste schifting moeten doorstaan. De sterkste klimmers zullen in Slovenië komen bovendrijven. Dan wacht een lange afdaling en vlakke aanloop doorheen de grensstreek naar de slotklim. De Santuario di Castelmonte is 7,1 km lang, maar vooral de laatste vier zullen bepalend zijn. Blijft een vluchtersgroepje voorop op deze aankomst bergop, dan zal het daar man-op-man worden met verschillende stukken boven de 10%. Of probeert een van de klassementsmannen nog iets?

Dit moet u nog weten

De negentiende Giro-etappe kent met de Santuario di Castelmonte eindelijk nog eens een (mooie) aankomst bergop, en wat voor een. De finishlijn werd getrokken net voor het prachtige klooster van Castelmonte, een van de oudste Mariabedevaartsoorden ter wereld. Elk jaar, op 8 september, houden gelovigen een pelgrimstocht naar het middeleeuwse heiligdom.