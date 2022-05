Duizelingwekkende attracties brengen de markt in Bilzen op pinksterzondag in hogere sferen. — © Stad Bilzen / De Fungroup

Bilzen

Op pinksterzondag gaat in Bilzen alles draaien om ‘hoogte’ tijdens het nieuwe gratis evenement Hoogtepunt. Talloze klim- en vliegattracties gaande van fietsen in de lucht tot een gigantische katapult gaan de markt van Bilzen omtoveren in een groot openluchtavontuur.