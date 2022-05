Artuur Peters en zus Hermien peddelen zich naar de World Cup finale kajak

Bondscoach Carlos Prendes stuurde Hermien Peters, Lize Broekx en Artuur Peters op de eerste wedstrijddag in K1 het water op. Bram Sikkens liet hij nog langs de kant zodat de Mechelaar vrijdag voldoende fris met Artuur Peters aan de start van de K2 500m, een nieuw Olympisch nummer, kan komen. Zijn teamgenoot steekt alvast in bloedvorm. In de K1 1000m sloot Artuur zijn voorwedstrijd op een knappe tweede plaats. Hij realiseerde de tweede snelste tijd op 44 vertrekkers en plaatste zich dan ook vlot voor de halve finale. De Neerpeltenaar moest zich enkele uren later daarin bij de eerste drie peddelen om door te stoten tot de A-finale. Peters bevestigde moeiteloos zijn sterke prestatie van in de voorwedstrijd. Hij finishte op die vereiste derde plaats op twee seconden van de Olympisch bronzen medaillewinnaar Fernando Pimenta (Portugal) en op iets meer dan één seconde na de Duitse favoriet Martin Hiller. Artuur en het duo Pimenta-Hiller bleken ook de snelsten te zijn van alle halve finalevaarders en ontpopten zich dus meteen ook tot drie ernstige kanshebbers op eremetaal.

Minder dan een uur later was het de beurt aan zus Hermien Peters om de halve finaleraces bij de vrouwen in de K1 500m in te luiden. Hermien deed dit ook al op een overtuigende manier. Ze won die halve finale race voor de Canadese Michelle Russell en de Portugese Teresa Portela, vice Olympisch kampioene in de K1 200m. Lize Broekx, de K2-teamgenote van Hermien, haalde de A-finale net niet. Lize had nochtans een sterke voorwedstrijd gevaren, die ze op een derde plaats en met een derde besttijd op 37 kajaksters af sloot. Daarmee plaatste ze zich vlot voor de halve finale, maar daarin liep het dus minder goed. Lize strandde op een vijfde plaats in een race die gewonnen werd door drievoudige Olympische kampioenen Lisa Carrington (Nieuw-Zeeland). De Neerpeltse kajakster klokte wel de tiende tijd. Ze valt daarmee wel net uit de A-finale, maar mag zaterdag starten in de B-finale.

Artuur Peters knokt zaterdag om 12.20 uur om de medailles en zus Hermien Peters vaart haar A-finale om 12.55 uur.