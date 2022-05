23-jarige motorrijder overleden na zwaar ongeval op E313 in Bilzen

De 23-jarige Ignace Luyten uit Hasselt die zondagavond betrokken raakte bij een zwaar ongeval met zijn motor op de E313 in Bilzen, is woensdag overleden. “We verliezen onze jongste medewerker en een zeer dierbare vriend”, reageert de oldtimervereniging Herk-de-Stad Classic.

De jongeman, die afkomstig was uit Schulen maar in Hasselt woonde, raakte vorige zondagavond met zijn Suzuki twee auto’s op de E313 tussen Bilzen en Diepenbeek. Hij kwam met zijn motor tegen de vangrail terecht en werd in levensgevaarlijke toestand afgevoerd. Woensdag bezweek hij aan zijn verwondingen.

Oldtimervereniging

Bij de oldtimervereniging Herk-de-Stad Classic, waar Ignace een medewerker was, is de verslagenheid groot. Stephan Stevens van de organisatie richt zich in een rouwbetuiging rechtstreeks tot de jongeman. “Lieve Ignace. Woorden schieten tekort bij dit intense verdriet. We verliezen met jou onze jongste medewerker. Jij glimlachte altijd en was behulpzaam voor iedereen. Samen met je papa en opa deelde je een grote passie voor oldtimers, auto’s en motors. Je was een harde werker, maar op tijd en stond ook een echte levensgenieter die door iedereen graag werd gezien. We leven mee met het grote verdriet van je familie, nu jij voor iedereen zo’n grote leegte achterlaat. We zullen je nooit vergeten.”

© rr

Eerder deze week startten de motorvrienden van Ignace, Kamikaze Crew vzw, al een steunactie voor zijn familie. Ze hebben inmiddels 5.416 euro ingezameld.

De uitvaart vindt op woensdag 1 juni plaats om 10 uur in aula ‘de Heyde’ in de Linkhoutsestraat 3 in Zelem. Groeten kan dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur. lw/siol