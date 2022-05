Remco Evenepoel kan eindzege al ruiken na overwinning in koninginnenrit Ronde van Noorwegen: “Wou met een grote voorsprong winnen”

Remco Evenepoel heeft zijn favorietenrol kracht bijgezet in de koninginnenetappe van de Ronde van Noorwegen. Op de loodzware slotklim liet hij iedereen achterwege, en met een flinke voorsprong kwam hij solo over de finish. Vrijdag verschijnt onze 22-jarige landgenoot daardoor opnieuw in de leiderstrui.

“Ik ben enorm tevreden, want het was een erg lange en zware dag. Er was veel tegenwind, zeker in het begin. De wind speelde een erg belangrijke rol deze etappe. Maar gelukkig kon ik op mijn ploeggenoten rekenen om mij te begeleiden. Vooral Kasper Asgreen beschermde mij perfect. Het is een genot om geholpen te worden door iemand die de Ronde van Vlaanderen al won. Ik ben fier dat ik het uiteindelijk kon afmaken, dit is uitstekend voor de ploeg. We winnen nu opnieuw met een mooie voorsprong, wat het de volgende dagen makkelijker kan maken.”

Evenepoel heeft nu een voorsprong van 46 seconden op Jay Vine in het algemeen klassement, een stevige voorsprong. “Ik wou met een grote voorsprong winnen vandaag. Tijdens de slotklim probeerde ik het mijn concurrenten zo zwaar mogelijk te maken, al was het ook voor mij erg stevig. Ik maakte gebruik van de wind om extra hard te pushen, en ben blij dat ik met zo’n voorsprong kon eindigen. Ik ben erg tevreden met mijn prestatie.”

De overwinning in de Ronde van Noorwegen komt nu wel erg dichtbij, maar Evenepoel rekent zich nog niet zegezeker. “De etappes hier zijn erg tricky. Maar natuurlijk is het makkelijker om in de leiderstrui te starten, dan als je moet achtervolgen. Nu is het belangrijk om ook in de volgende etappes de controle te houden. Er mag nog iemand de drie komende ritten winnen, dan komt hij nog niet op voorsprong. En normaal gebeurt dat ook niet. Maar we moeten wakker blijven, want de wind staat vrij hard”, aldus Evenepoel.