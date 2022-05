Halle

Of het soms flink meurt in de tourbus van zijn band Hairbaby weet Otto-Jan Ham (43) ons in dit gesprek niet te vertellen, want zijn neus doet het niet. Wél dat hij straks op Pukkelpop speelt en dat hij er soms aan denkt om van job te veranderen. “Omdat ik het gevoel heb dat je in de media met één vingerknip kan worden uitgeschakeld.”