Remco Evenepoel rijdt iedereen uit het wiel tijdens loodzware slotklim in koninginnenrit Ronde van Noorwegen en verovert opnieuw leiderstrui

Remco Evenepoel (22) heeft donderdag een gouden zaak gedaan voor het algemeen klassement in de Ronde van Noorwegen. Onze landgenoot was tijdens de derde etappe van Gol naar Stavsro de sterkste op de loodzware slotklim en kwam solo over de meet. Evenepoel verovert zo opnieuw de leiderstrui en zet een grote stap richting eindwinst.

De koninginnenrit in de Ronde van Noorwegen was niet mals: de renners kregen 175,7 kilometer voorgeschoteld, met onderweg flink wat klimwerk. Spek naar de bek van Remco Evenepoel.

Al vroeg in de etappe kozen acht renners het ruime sop, onder meer de Amerikaan Ben King was van de partij. De kopgroep kreeg van het peloton een bonus van meer dan drie minuten, al controleerde het peloton nadien wel de situatie.

Al snel bleek dat de acht vluchters geen stand zouden houden, en een dikke 70 kilometer voor de meet zat hun verhaal er al op. Lang bleef het echter niet volledig samen: eerst moest een groepje met onder meer Esteban Chaves de rol nog lossen, maar enkele kilometers later konden ze toch terug aansluiten bij het peloton. Maar met een grote groep richting finish, daar had Andrey Amador (INEOS) geen zin in. De Costa Ricaan achtte zijn moment rijp en ging er alleen vandoor, maar ook zijn avontuur was uiteindelijk van korte duur. Nadien trok ook Michel Hessman (Jumbo-Visma) de kaart van de aanval. Hij fietste een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton bij elkaar, en dat met nog maar 12 kilometer tot de finish.

Tijd voor Remco

Evenepoel en Co. moesten dus flink aan de bak, terwijl de jonge Duitser moederziel alleen aan de zware slotklim begon. Een klim van maar liefst 12 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2%. Op die klim zag Hessman zijn voorsprong smelten als sneeuw voor de zon, en op acht kilometer van de finish zat zijn solo-avontuur erop.

Op vijf kilometer van de streep was het moment van Remco aangebroken: onze landgenoot van Quick-Step-Alpha-Vinyl reed iedereen bergop uit het wiel, niemand kon volgen. Een straffe versnelling van onze landgenoot, die solo over de finish kwam. Daarmee pakt hij uit met een fel statement in deze Ronde van Noorwegen: de leiderstrui is opnieuw van hem, en de kans dat hij die niet meer afgeeft is groot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen