Plopsaland De Panne opent nieuwe Ketnet-zone

De nieuwe Ketnet-zone is volledig gethematiseerd naar de leefwereld van het Ketnet Junior-programma ‘Tik Tak’ en naar de Ketnet-serie ‘#LikeMe’. In de zone bevinden zich twee attracties: voor de allerkleinsten is er ‘Tik Tak’, een waterattractie waarbij bezoekers een boottochtje maken doorheen de wereld van ‘Tik Tak’. In de #LikeMe Coaster kunnen fans samen met personages Caro, Camille, Vince en Yemi een achtbaanrit maken. Het waren de cast van ‘#LikeMe’ en de nieuwe Ketnet-wrappers die de zone donderdagvoormiddag, op de eerste dag van het Ketnet Feestweekend, officieel openden.

“Het idee om ‘#LikeMe’ te vereeuwigen met een eigen attractie in het park is een logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie binnen onze doelgroep. Met ‘#LikeMe’ mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met ‘Tik Tak’ eerder de allerkleinsten aanspreken. Op die manier is er in de nieuwe Ketnet-zone voor elk wat wils”, aldus CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof.

Het Ketnet Feestweekend vindt nog plaats tot en met zondag 29 mei met een dagelijks optreden van ‘#LikeMe’, ontmoetingen met Samson & Marie, de cast van ‘Hoodie’ en de gloednieuwe Ketnet-wrappers. Plopsa investeerde 2,5 miljoen euro in de nieuwe zone.