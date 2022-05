STVV-er Tatsuya Ito verlengt verblijf bij Duitse derdeklasser FC Magdeburg

Tatsuya Ito paste na de winterstop niet meer in de plannen van STVV. De Japanner werd uitgeleend aan de Duitse derdeklasser FC Magdeburg waar hij nu zijn verblijf verlengt. Dit seizoen was Ito al goed voor drie doelpunten en vier assists. In totaal kwam de flankaanvaller 22 keer in actie voor de Kanaries.