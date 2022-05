Dries De Bondt glundert na eerste zege in Grand Tour-wedstrijd: “Het was een doel om hier een etappe te winnen”

De 30-jarige Dries De Bondt heeft donderdagmiddag geschiedenis geschreven in Italië. In de 18e etappe van de Giro sprintte hij zijn medevluchters uit het wiel. “Ik wist dat Affini van ver zou aanzetten, dus ik moest zeker in zijn wiel zitten.”

LEES OOK. Belgisch feestje in de Giro: De Bondt is sprinters te slim af en wint op verbluffende wijze Giro-rit

Wat een sprint was het van Dries De Bondt om zich te verzekeren van zijn eerste overwinning in een etappe van een grote ronde. Hij haalde het nipt van Edoardo Affini, al was dat niet toevallig. “Ik wist dat hij al van ver zou aanzetten, dus het was belangrijk dat ik zeker goed in zijn wiel zat. De druk zat bovendien bij Magnus Cort, want hij is op papier de snelste en hij heeft het grootste palmares. Maar het ging schitterend.”

“Dit is zeker geen ik-verhaal, maar een wij-verhaal”, prees De Bondt zijn ploegmakkers van Alpecin-Fenix. “We bedachten een plannetje, en hebben dat tot in de perfectie uitgevoerd. Het is echt een fantastisch gevoel, dit is een droom. Wanneer ik begon met wielrennen had ik bepaalde dromen, en daar maakte ik dan doelstellingen van. Mijn dromen werden nadien steeds groter, en mijn doelstellingen dus ook. Het was een doel om hier een etappe te winnen, dus als dat lukt is dat natuurlijk schitterend”, aldus de kersverse winnaar van de 18e etappe van de Giro.